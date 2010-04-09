Нацбанк: ВВП Украины увеличится на 5%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП Украины в I квартале на уровне 5%. Об этом заявил исполнительный директор Нацбанка Игорь ШУМИЛО в ходе форума, состоявшемся в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы видим рост (ВВП – УНИАН) в 1-м квартале, и сейчас мы его оцениваем на уровне 5% в годовом исчислении (к 1-му кварталу прошлого года), и рост на таком же уровне 1-го квартала к 4-му кварталу прошлого года».

Кроме того, он подтвердил прогноз Нацбанка касательно роста ВВП Украины по итогам 2010 года на уровне 3-4%.

По словам И.ШУМИЛО, в Украине с середины прошлого года происходит возобновление экономического роста. По оценкам НБУ, уже со 2-го квартала 2009 года экономический рост происходит ежеквартально на уровне 1,5% квартал к кварталу.

Как сообщалось, правительство Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 3,7%, при этом номинальный ВВП прогнозируется на уровне 1,083 трлн. грн., индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) - 113,1%; индекса цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю) – 114,4%.