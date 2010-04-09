Льготы для семейного бизнеса станут способом минимизировать налоги

Идея предоставлять льготы для семейного бизнеса может превратиться в способ минимизировать налоги. Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью «Комментариям», комментируя предложение главы Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО ввести льготы для семейного бизнеса.

«Сама идея, в принципе, здравая. Однако, согласно законодательству, в нашей стране нет такого вида бизнеса. Из-за этого льготы для семейного бизнеса могут превратиться в очередной способ минимизировать налоги», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, не стоит поспешно принимать налоговые инициативы новой власти.

«Некоторые налоговые инициативы правительства нужно хорошо обдумать, прежде чем принимать. В первую очередь, это касается НДС-облигаций: понятно, что невозврат НДС катастрофичен, но и облигации для бизнеса не лучше», - считает она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также порекомендовала новому правительству законодательно оформить упрощенную систему, прежде чем ее развивать: «В Украине она работает согласно указу Президента, которому уже более 10 лет, – его нужно, безусловно, обновить».

«Я уверена: менять необходимо комплексно всю налоговую систему. Об этом говорит Президент, об этом говорит Акимова (Ирина АКИМОВА - первый заместитель главы Администрации Президента, постоянный представитель Президента Украины в правительстве), но Кабмин пока не озвучил свое видение таких изменений. В то время как принятие бюджета на 2011 год на новой налоговой базе должно быть приоритетной задачей», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.