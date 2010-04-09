«Захидинкомбанк» увеличит УК на 100 миллионов

ПАО «Захидинкомбанк» намерено увеличить уставный капитал на 100 млн. грн. – до 174 млн. 318,98 тыс. грн.

Об этом говорится в официальном сообщении банка о проведении собрания акционеров банка, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, банк намерен провести закрытое размещение 14 285 715 шт. простых именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 7 грн. каждая.

Размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 14 июня по 8 августа 2010 года, второй – с 9 по 12 августа 2010 года.

По информации банка, вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на собрании акционеров, запланированном на 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк) сроком на один год.

С 15 февраля2010 года в ПАО «Захидинкомбанк» прекращена временная администрация.

Возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Справка УНИАН. ПАО «Захидинкомбанк» основано в 1993 году.

В 2009 году «Захидинкомбанк» получил чистый убыток в размере –119,275 млн. грн.

89,81% акций финучреждения владеет Василий ГАВРИЛИШИН.