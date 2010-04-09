Пинзеник: потенциальный дефицит Госбюджета-2010 составит 20% ВВП

Потенциальный дефицит Государственного бюджета Украины на 2010 год будет составлять 20% валового внутреннего продукта (ВВП), отметил экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя проект бюджета на 2010 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба В.ПИНЗЕНИКА, он, в частности, отметил, что нынешнее правительство унаследовало начатую в прошлом году практику манипуляции с дефицитом бюджета. «Несмотря на задекларированную в проекте закона цифру дефицита бюджета 61,4 млрд. грн. (5,7% ВВП), в дополнениях фигурирует совсем другая сумма - на 30,5 млрд. грн. большая. 30,5 млрд. - средства на рекапитализацию банков, которые в проекте закона не проходят как расходы», - отмечает В.ПИНЗЕНИК.

Он считает, что эта цифра не показывает полного масштаба бюджетных проблем. Так, по словам В.ПИНЗЕНИКА, продолжается практика завышения доходов бюджета.

Он сообщил, что доходы общего фонда Государственного бюджета планируют увеличить

на 40% (218,6 млрд. грн. против 156,5 млрд. грн. в прошлом году). «Это цифра

нереальна при росте экономики на 3,7% и росте потребительских цен на 13,1%. Завышение доходов (скрытый дефицит) составляет 30 млрд. грн.», - отмечает В.ПИНЗЕНИК.

Кроме того, он обращает внимание, что в проекте Госбюджета-2010 предусмотрено автоматическое увеличение расходов сверх запланированных законом объемов на погашение задолженности по НДС, дополнительную поддержку банковского сектора, предоставление кредитов аграрному фонду, использование на не предусмотренные законом направления средств от международных финансовых организаций сверх учтенных в законе объемов (2,5 млрд. долл.).

Также В.ПИНЗЕНИК отмечает, что на покрытие разницы цен на газ предусмотрено 7,5 млрд. грн., да и те за счет собственных источников «Нафтогаза Украины». «И озвученная премьер-министром Украины цифра дыры «Нафтогаза» - 60 млрд. грн. нигде не отражена в бюджете. Ничего не изменяет намерение правительства освободить компанию от уплаты НДС при растамаживании газа. Потому что тогда на соответствующую сумму нужно уменьшить доходы», - говорит В.ПИНЗЕНИК.

В контексте вопроса дефицита бюджета В.ПИНЗЕНИК обратил внимание на вопрос предоставления государственных гарантий. «Оправдалось опасение, что за правильным решением правительства относительно отмены государственных гарантий по кредитам стоит желание заменить гарантии одним гарантиями для других», - отмечает экс-министр финансов Украины. По его информации, в проекте закона таких гарантий предусмотрено на 45 млрд. грн.

«Потенциальный размер бюджетной дыры, по сравнению с прошлым годом, удваивается, и будет составлять 20% ВВП», - отмечает В.ПИНЗЕНИК.