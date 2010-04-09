Эксперты: Инфляция в Украине составит 13,5-14%

По прогнозам аналитиков Forex Club, итоговый годовой темп потребительской инфляции в Украине в 2010 году может достигнуть 13,5-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

Он напомнил, что за первые три месяца 2010 года темпы потребительской инфляции составили 4,67%. В марте данный показатель замедлился практически в два раза – до 0,9%, в то время как в феврале составил 1,9%, а в январе – 1,8%.

По его словам, основное сокращение темпов инфляции в марте на 2,2% зафиксировано по группе продуктов питания и безалкогольных напитков.

Кроме того, Н.ИВЧЕНКО отметил, что впервые за последние пять месяцев в Украине снизились цены на сахар (-3,9%). Однако он обратил внимание на то, что с начала 2010 года стоимость данного продукта выросла на 29,8%. «Несмотря на существенное снижение цены на сахар на мировом рынке в марте на 24,8%, в Украине до конца текущего года его стоимость может увеличиться еще на 9-10%. Таким образом, итоговый показатель роста цен на сахар на внутреннем рынке Украины составит 35-40%», – считает Н.ИВЧЕНКО.

Также он сообщил, что в прошлом месяце снизились темпы роста цен на молоко, сыр, масло, мясо, а также мясопродукты, а стоимость алкогольных напитков и табака выросла на 3%.

Темпы роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ с начала 2010 года составляют 0,6%. «Последний раз цены на газ для населения были увеличены в декабре 2008 года – на 35,1%. Вероятно, в третьем-четвертом квартале текущего года цены на газ для населения повысятся на 20% в квартал. Это может привести к увеличению темпов потребительской инфляции в 2010 году на 2,25% (в случае повышения тарифов на отопление и горячую воду). Однако если вырастет цена и на электроэнергию на 40%, это добавит 2,95% к темпам потребительской инфляции в Украине», – отметил Н.ИВЧЕНКО.