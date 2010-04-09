Азаров: Украину уже получила 9 предложений по выпуску ОВГЗ

Министерство финансов Украины активно получает предложения ведущих инвестиционных банков по выпуску облигаций внешнего государственного займа.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, этот факт отмечает премьер-министр Николай АЗАРОВ. На сегодняшний день Украина уже получила 9 предложений от лидеров рынка.

В правительстве подчеркивают, что инвесторы единодушно отмечают стабилизацию экономической ситуации в Украине и существенное улучшение ожиданий в связи с приходом нового правительства и сбалансированной, согласованной политикой Президента Украины, парламентской коалиции и правительства.

«Банки обращают внимание на увеличение доверия к нашему государству, которое отображается в стремительном улучшении спрэдов украинских ценных бумаг. Большую заинтересованность выйти на украинский рынок демонстрируют как европейские, так и американские, японские инвесторы», - говорится в сообщении департамента Секретариата КМУ.

Н.АЗАРОВ убежден, что Украина уже сегодня может сосредоточиться на долгосрочных инновационно-инвестиционных проектах. «Украина, наконец, пришла к воплощению структурных преобразований в экономике, следовательно, мы заинтересованы в долгосрочных инвестициях в масштабные, даже амбициозные проекты модернизации страны», - заявил Н.АЗАРОВ.