Межбанк закрылся снижением евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9195/7,9250 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9227/7,9243 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Национальный банк Украины объявил об интервенции на валютном рынке по валютной паре USD/UAH 7,9240/7,9500 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707 грн./рубль, к 12:00 цены повысились – 0,2706/0,2708 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2704/0,2705 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,24 рублей за доллар (-0,1972).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3345/1,3415 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6075/10,6210 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6205/10,6320 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6095/10,6160 грн./евро.