Эксперт: Украина выйдет на докризисный уровень безработицы

Украина сможет выйти на докризисный уровень показателя безработицы к 2011-2012 гг., считает руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам на пресс-конференции в пятницу.

По его мнению, ситуация с занятостью в Украине в течение 2010 года улучшится. Способствовать этому будет восстановление ВВП на уровне 4%, рост промышленности на 7,1% и розничного товарооборота на 5%, увеличение оборота в сфере транспорта на 6%. Уровень безработицы в текущем году, по методологии Международной организации труда, среди населения в возрасте 15-70 лет снизится на 0,5% - до 8,3%, в то время как среди украинцев трудоспособного возраста – на 0,6%, до 9%.

«Однако выйти на докризисный уровень, с учетом запаздывающего характера показателя безработицы по отношению к ВВП и росту промышленного производства, Украина сможет только в 2011-2012 г.г. По итогам прошлого года уровень безработицы, по методологии МОТ, в возрасте 15-70 лет повысился на 2,4%, в трудоспособном возрасте – на 2,9%», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

Также он сообщил, что темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2010 году может составить около 15%. С учетом прогнозных темпов среднегодовой инфляции в размере 13%, индекс реальной заработной, вероятно, вырастет на 2%, а реальные доходы населения повысятся на 2,5%, сказал Н.ИВЧЕНКО.