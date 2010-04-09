К концу 2010 г. доллар может повышаться на 1-2% в месяц

На сегодняшний день в Украине все еще сохраняются риски незначительного обесценения гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

Он отметил, что в последние несколько месяцев ситуация с платежным балансом улучшается, однако во многом стабильность национальной валюты в текущем году будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, принятия бюджета Украины, сотрудничества с МВФ и действий Нацбанка. «То есть остаются определенные риски незначительного обесценения гривни. Ближе к концу 2010 года стоимость доллара США может повышаться на 1-2% в месяц», – считает он.

Также Н.ИВЧЕНКО отметил, что на фоне повышения рейтингов Украины со стороны некоторых рейтинговых агентств нерезиденты в марте приобрели ОВГЗ на сумму 1,28 млрд. грн. Таким образом, данный показатель достиг докризисного уровня. Итоговое сальдо торгового баланса в 2010 году, по его прогнозам, может составить -0,8 млрд. долл., а сальдо финансового счета платежного баланса достигнет 1,5 млрд. долл.

«Если будет принят сбалансированный бюджет и возобновится сотрудничество с МВФ, это приведет к новому притоку инвестиционного и спекулятивного капитала в страну, который конвертируется в гривню. Таким образом, средний курс продажи наличного доллара в краткосрочном плане может снижаться на 1% в месяц и к концу мая составить 7,82-7,83 грн. В противном случае цена американской валюты будет находиться в диапазоне 7,90-7,96 грн.», – сказал эксперт.