Евро подорожало, доллар почти не изменился
19:15, 09 апреля 2010Финансы
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Курс НБУ на 12 апреля
Официальный курс НБУ на 12 апреля: 100 USD – 792.6500 грн.; 100 EUR – 1060.8828 грн.; 10 RUR – 2.7031 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 792.6500 (на 9 апреля – 792.6300)
100 EUR – 1060.8828 (на 9 апреля – 1053.8808)
10 RUR – 2.7031 (на 9 апреля – 2.6960)
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