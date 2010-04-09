Евро подорожало, доллар почти не изменился

Курс НБУ на 12 апреля

Официальный курс НБУ на 12 апреля: 100 USD – 792.6500 грн.; 100 EUR – 1060.8828 грн.; 10 RUR – 2.7031 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 792.6500 (на 9 апреля – 792.6300) 100 EUR – 1060.8828 (на 9 апреля – 1053.8808) 10 RUR – 2.7031 (на 9 апреля – 2.6960)

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