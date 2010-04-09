НБУ: В Украине денежная масса в марте увеличилась на 2,9%

В Украине в марте 2010 года денежная масса увеличилась на 2,9% (с начала года – на 1,4%) – до 494,2 млрд. грн., а монетарная база выросла на 3,1% (с начала года – на 0,9%) – до 196,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в марте т.г. увеличился на 4,3% (с начала года – на 3,1%) – до 338 млрд. грн. за счет роста объема депозитов физических лиц на 2,3% (с начала года – на 3,9%) – до 219,7 млрд. грн. Прирост депозитов населения в марте происходил за счет роста вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте. При этом средства юридических лиц в марте увеличились на 8,3% (с начала года – на 1,7%) – до 118,3 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в марте уменьшился на 0,7% (с начала года – на 2,9%) – до 696,7 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, уменьшился на 0,2% (в т.ч. в национальной валюте – вырос на 0,9%). Объем кредитов, предоставленных населению, в марте уменьшился на 1,6%.

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 17,9% в феврале 2010 года до 16,8% в марте т.г. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот же период увеличилась с 13,1% до 13,2%. Средневзвешенная стоимость кредитов в иностранной валюте увеличилась с 10,4% в феврале 2010 года до 11,3% в марте т.г., депозитов в иностранной валюте – уменьшилась с 9,3% до 8,9%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 4,9% годовых в феврале 2010 года (в том числе по кредитам овернайт – 2,2%) до 3,2% (по кредитам овернайт – 1,6%) в марте т.г.

В марте было зафиксировано увеличение объема наличности вне банков на 0,7% (с начала года – снижение на 1,1%) – до 155,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в марте уменьшился до 31,4% по сравнению с 32,1% в феврале 2010 года.

Национальный банк Украины в марте провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 23,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 460,2 млн. грн. (с начала года – соответственно 56,3 млрд. грн. и 3,4 млрд. грн.).

Средневзвешенная ставка по мобилизационным операциям в марте т.г. составила 4,8%, по операциям рефинансирования – 11%.

Объем корсчетов банков в марте увеличился на 19,4% – до 20,3 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в марте, составил 11,6 млрд. грн., в том числе 5,7 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в марте увеличился в 4 раза – до 5,4 млрд. грн.

Также в марте НБУ проводил операции с двусторонней котировкой гособлигаций Украины, по результатам которых продано гособлигаций (по номинальной стоимости) на сумму 1 млрд. 749,25 млн. грн. (с начала года – 3 млрд. 724,25 млн. грн.), приобретено – на сумму 1 млрд. 082,4 млн. грн. (с начала года – 2 млрд. 156,1 млрд. грн.).

По информации Нацбанка, в госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в марте поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (с начала года – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всего в начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 031,79 млн. грн.