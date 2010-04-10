Азаров: Размер максимальной пенсии нужно ограничить 10 тыс.грн.

Правительство Украины для пополнения государственного бюджета планирует ограничить размер максимальной пенсии 10-ю тысячами гривен и ввести налог на предметы роскоши.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он считает, что эти меры позволят дополнительно получить в бюджет около 5 млрд. грн. "5 миллиардов – это большие деньги", - сказал премьер.

"Мы считаем, что 10 тысяч – это более чем достаточная пенсия. И считаем, что 10 тысяч в условиях кризиса, когда у нас 98% населения получают значительно меньшие пенсии, это абсолютно оправданная мера", - заявил Н АЗАРОВ, отметив, что ограничение размера пенсий учтено при подготовке госбюджета на 2010 год.

Кроме того он сообщил, что в бюджете учтено введение налога на дорогие автомобили и другие предметы роскоши. "Мы в бюджете закладываем значительное количество мер, связанных с так называемым извлечением сверхдоходов. Это – налоги на дорогие автомобили. Если Верховный Совет нас поддержит, то мы такую меру заложили и будем ее проводить: на различные предметы роскоши – плюс (более 30 позиций), хочешь ездить на «Ролс Ройсе» – заплати пять цен: стоит он миллион – отдай стране, бедным людям пять – и езди, катайся. Думаю, после такой меры у нас «Ролс Ройсов» поубавится", - заявил Н.АЗАРОВ.