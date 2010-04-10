Азаров: Кабмин не будет корректировать бюджетную роспись

Правительство Николая АЗАРОВА не намерено применять практику корректировки бюджетной росписи в зависимости от развития экономической ситуации.

Об этом премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил в эфире телеканала "Интер".

"Мы отказались от практики так называемой корректировки бюджетной росписи, которую применяло предыдущее правительство", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, применяя такую практику, правительство Юлии ТИМОШЕНКО демонстрировало выполнение бюджета в течение 11 месяцев 2009 года, а в декабре бюджет был фактически "провален".

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что его правительство будет предоставлять реальные цифры по выполнению госбюджета. Он подтвердил, что в марте поступления были меньше запланированных, и отметил, что в апреле такая ситуация может повториться.

"Мы не скрываем от общества. Да, не выполнили (план по поступлениям в госбюджет в марте - УНИАН). Может и в апреле еще не выполним. Но наступит момент, когда мы будем выполнять и перевыполнять", - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что в "нормальный ритм" по выполнению бюджета можно будет войти уже в июне.