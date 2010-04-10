Кабмин намерен сократить 25 тыс. управленцев

Правительство Украины с целью уменьшения бюджетных расходов планирует сократить 25 тысяч человек в административно-управленческом аппарате и парк служебных автомобилей – на 3,5 тысячи машин.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас закладываем сокращение 25 тысяч человек в административно-управленческом аппарате, сокращение 3,5 тыс. служебных автомобилей. Мы об этом не говорим, но мы это спокойно закладываем в бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.