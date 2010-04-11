В Польше назначен и.о.руководителя канцелярии президента

Исполняющий обязанности президента Польши, спикер Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ в воскресенье назначил и.о. руководителя канцелярии главы государства Яцека МИХАЛОВСКОГО, передает РИА Новости.

Руководитель канцелярии главы государства Владыслав Стасяк трагически погиб в авиакатастрофе самолета президента Польши под Смоленском.

Первой задачей Яцека МИХАЛОВСКОГО станет организация всех мероприятий, связанных с похоронами погибшего президента Леха Качиньского.

Я.МИХАЛОВСКИЙ родился в 1955 году. Окончил Варшавский университет. До 1989 года активно работал в профсоюзе "Солидарность" и Комитете защиты рабочих, в 1989-1998 годах - на различных должностях в Сенате Польши. В 1998-2000 годах - директор канцелярии премьер-министра Польши.

Как сообщал УНИАН, правительственный самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском в субботу утром.

По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны.

Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.