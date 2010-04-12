Китай объявил о торговом дефиците по итогам марта

Китай в субботу, 10 апреля, объявил о дефиците во внешней торговле по итогам марта. Торговый баланс одного месяца оказался не в пользу КНР впервые за последние шесть лет, передает ИТАР-ТАСС.

По данным Главного таможенного управления КНР, торговый дефицит страны составил в марте 7,24 млрд долл. Китайский экспорт оказался равен 112,1 млрд долл. (рост на 24,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года), импорт - 119,3 млрд долл. (рост на 66%).

Однако по итогам первого квартала в целом Китай все равно остался в плюсе. Положительное сальдо КНР во внешней торговле составило 14,5 млрд долл.