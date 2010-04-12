Страны ЕС и МВФ готовы предоставить Греции кредит 30 млрд евро

Страны зоны евро и МВФ готовы предоставить Греции "как минимум" 30 млрд евро антикризисной помощи на 2010 г. Об этом заявил накануне председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер по итогам видеоконференции министров финансов 16 стран зоны евро.

"Страны зоны евро предоставят средства Греции в виде межгосударственных кредитов", - сообщил Ж.-К.Юнкер.

Процентная ставка, под которую Греция получит кредиты, будет определена "на уровне около 5% годовых", вместо 7,5%, по которым Афины сегодня могут рассчитывать привлечь кредиты на финансовых рынках.

Ж.К.Юнкер особенно подчеркнул, что "ставка в 5% отнюдь не означает, что Греция получает бесплатные дотации". На практике она даже выше, чем процентные ставки, по которым сегодня могут привлекать коммерческие кредиты ведущие страны зоны евро.

Для получения этих средств Греции будет достаточно направить официальный запрос Еврогруппе. Еврокомиссар по валютной и финансовой политике Олли Рен отметил, что "после этого запроса механизм помощи может быть активирован очень быстро", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Европейский механизм помощи Греции был согласован на саммите ЕС в конце марта. Он основан на предоставлении Греции государственных кредитов остальными 15 странами еврозоны, которые составят 2/3 общего пакета помощи. Еще одну треть необходимых средств предоставит МВФ. Доля стран зоны евро в этом пакете будет распределяться между ними пропорционально долям их капиталов в активах Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Таким образом, главным донором средств для Греции станет Германия, доля которой в капиталах ЕЦБ составляет около 27%.