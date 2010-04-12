Евро подскочило до максимума за месяц

Евро в понедельник подскочил до максимальных уровней почти за месяц, поднявшись на 1 процент к доллару и иене, так как инвесторы ринулись покупать единую валюту после того, как министры финансов еврозоны согласовали программу финансовой помощи Греции. Об єтом сообщает Рейтер.

Министры финансов еврозоны одобрили схему помощи Греции стоимостью 30 миллиардов евро, что, вероятно, успокоит рынки в краткосрочной перспективе.

Евро вырос к доллару до $1,3678 с $1,3488 утром в пятницу. Сейчас он торгуется на уровне $1,3673, поднявшись на 0,37 процента. По всей видимости на этой неделе у евро есть возможность протестировать максимум середины марта - $1,3820.

Соглашение министров еврозоны поможет Греции привлекать деньги, но вряд ли проблема исчезла, сказал Роберт Ренни из Westpac.

"Рынок может поднять евро до следующего технического уровня сопротивления - $1,3820. Но сможет ли он продолжить движение выше? Я не уверен. Мы можем увидеть начло распродажи около этого уровня", - сказал он.

К иене единая валюта выросла на 0,32 процента до 127,38 иены.

Долларовый индекс упал на 1,13 процента до 80,172.

Иена незначительно снизилась к доллару, потеряв 0,08 процента до 93,14. Один из трейдеров сказал, что японские импортеры беспорядочно покупают доллары, но инвесторы не хотят покупать доллары за иены, поскольку ожидают возможной переоценки юаня Китаем. Азиатские валюты, включая иену, вероятно, выиграют от того, что Китая "отпустит" юань.

Президент Китая Ху Цзиньтао приедет в Вашингтон на этой неделе, чтобы принять участие в ядерном саммите, и, как ожидается, проведет переговоры один на один с президентом США Бараком Обамой в понедельник.