Временный администратор «Диалогбанка» ищет инвестора

Временный администратор ООО «Диалогбанк» объявил о поиске инвестора для финансового оздоровления банка.

Об этом говорится в сообщении временного администратора, опубликованном в газете «Голос Украины» (№64 от 10 апреля т.г.).

Согласно сообщению, сумма привлеченных средств должна составлять не менее 70 млн. грн. Заявки о намерении принять участие в финансовом оздоровлении банка принимаются до 15 апреля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Временным администратором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт Игорь КРАСЮК.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели - ООО Компания «Ренессанс» - 33,4 %, ООО Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.