Запрет на кредитование в валюте говорит о том, что Национальный банк Украины не уверен в стабильности гривни, считает экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья ЗУБРИЦКАЯ

«Запрет на кредитование в валюте говорит о том, что Национальный банк не уверен в стабильности гривни – с одной стороны, с другой стороны, такая политика противоречит интересам государства, так как внутренние ресурсы страны не попадают в экономику, «находясь под матрасами»» - сказала она в беседе с корреспондентом УНИАН.

Н.ЗУБРИЦКАЯ отметила, что на сегодня Нацбанк жестко ограничил возможности кредитования в валюте. В тоже время, экономика нуждается в деньгах, и на повестке дня в стране остро стоит вопрос взятия очередного транша внешнего заимствования. Такой транш может быть взят не в чем ином, как в валюте, отмечает эксперт.

«Возникает вопрос – зачем привлекать ресурсы извне, отказываясь от использования собственных возможностей? Взятие очередного транша внешнего заимствования временно улучшит сегодняшнюю ситуацию, но значительно усложнит будущие перспективы», - считает Н.ЗУБРИЦКАЯ.

По ее мнению, если украинцы вернут свои сбережения в банки, а бизнес выведет свои обороты из тени, Украине никакие кредиты не понадобятся.

«Я, как экономист, против долларизации экономики и за укрепление украинской гривни. И это полностью достижимая задача. Но достичь ее можно только путем формирования стабильного экономического пространства в стране, последовательности и прозрачности государственного управления, а для этого нужно время», - сказала эксперт.

В то же время Н.ЗУБРИЦКАЯ отмечает, что пока гривня не станет стабильной, граждане будут продолжать вкладывать средне- и долгосрочные сбережения в валюту. И если банковские вклады в валюте станут непривлекательными в части уровня процентного дохода, но не будет решена проблема очищения банковской системы от слабых и нежизнеспособных банков – «мы можем не рассчитывать на собственный ресурс, то есть валюту продолжат хранить под матрасами, а значит – она не начнёт работать на экономику страны».