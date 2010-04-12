За безосновательное повышение цен будут сажать?

Антимонопольный комитет Украины инициирует введение уголовной ответственности за антиконкурентные сговоры. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК со ссылкой на слова председателя комитета Алексея КОСТУСЕВА.

Сообщается, что Антимонопольный комитет намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой поддержать во втором чтении законопроект относительно введения уголовной ответственности за антиконкурентные сговоры.

А.КОСТУСЕВ отметил, что руководство государства поставило цель обеспечить в Украине высокоэффективную рыночную экономику и поручило соответствующим органам власти принять все необходимые меры для предупреждения безосновательных ценовых всплесков. По мнению А.КОСТУСЕВА, действенным средством предотвращения антиконкурентных согласованных действий предпринимателей, которые несут наибольшую угрозу экономическому развитию страны, станет введение уголовной ответственности для конкретных лиц, которые принимают решение о сговоре.

По мнению председателя АМК, в сегодняшних условиях, когда бизнес во многих случаях пытается перевести собственные финансовые риски на потребителей за счет тайных договоренностей относительно завышения цен или разделения товарных рынков, принятие парламентом разработанного комитетом законопроекта будет служить реальным предупреждением неправомерных действий.

«Уверен, что все понимают, что груз штрафных санкций, которые может налагать Антимонопольный комитет и которые он применяет к предприятиям-нарушителям за сговор, ложится в конце концов на трудовые коллективы, тогда как конкретные их руководители, которые договариваются о неправомерных действиях, остаются вне ответственности. Это не совсем правильная, несовершенная система, и потому я надеюсь, что закон о внедрении уголовной ответственности за картели будет принят народными депутатами. Можно много дискутировать по поводу этой инициативы, но то, что существование такого закона сразу же обеспечит действенное предупреждение заговоров, является беспрекословным», – отметил А.КОСТУСЕВ, добавив, что в США за участие в картеле установлено тюремное заключение на несколько лет.

Кроме того, глава АМК выразил надежду на поддержку Верховной Радой законопроекта о повышении штрафных санкций, которые могут налагать территориальные отделения комитета, поскольку на сегодня максимально возможный штраф, который может применить региональное подразделение АМК, составляет лишь 17 тыс. грн. «Мы считаем, что эта норма является устаревшей и будем добиваться повышения предельного уровня финансовых санкций отделений Антимонопольного комитета до 100 тыс. грн.», – заявил А.КОСТУСЕВ.