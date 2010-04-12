Доллар на межбанке снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9160/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2731/0,2736, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7855/10,8025. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3626/1,3628 (пятница - 1,3405/07).

В пятницу, 9 апреля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9240/7,9500.