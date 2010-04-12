Путин заработал в 2009 году 3,89 млн. рублей

Премьер-министр РФ Владимир Путин заработал в 2009 году 3889807 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства, разместивший сведения о доходах и имуществе премьера за 2009 год.

Путин принадлежит земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в бессрочном пользовании есть квартира площадью 153,7 квадратных метров и гараж - 18 квадратных метров.

У премьера в собственности есть квартира, а также гараж (коллективная стоянка), говорится в сообщении. У Путина также три автомобиля - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р и "Нива", автоприцеп "Скиф". Супруга премьера заработала в 2009 году 582 рубля.