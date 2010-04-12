Средний курс доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки-продажи не изменился по сравнению с 11 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,5%, по сравнению с 11 апреля, и сегодня составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 2,3% - до 10,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 11 апреля, понизился на 0,4% и на сегодня составляет 0,2649 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2725 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2674-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 2,2% - до 10,81 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,74 грн./евро, по продаже – в пределах 10,78-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 11 апреля, понизился на 0,6% - до 0,2644 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2724 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,92 грн., евро – 10,55/10,70 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,40/10,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,862/7,922 грн., евро – 10,65/10,85 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9265, к евро – 10,608828, к российскому рублю – 0,27031.