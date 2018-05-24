Рост цен замедлился? Смотря, с чем сравнивать…

«Рост цен в Украине замедляется» - красивая цитата из официальной статистики, но не более. Действительно, за март 2010 года цены выросли всего на 0,9% против февраля. С начала года потребительские товары подорожали на 4,7%. По сравнению с 2009 годом инфляция за первый квартал набрала 11,2%. Но если сравнить показатели с докризисным периодом, то за первый квартал 2009 года инфляция выросла на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, а потом еще «намотала» хвост нынешнего периода. Именно с этой позиции попытаемся оценить, насколько «лучше» стали жить украинцы…

Итак, в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года больше всего подорожали:

Сахар- более чем в 2 раза. Такой скачок можно назвать явным просчетом правительства, которое переусердствовало с поддержкой украинского сахаропроизводителя. Чем больше помощь, тем дороже сладкий песок…

Алкогольные и табачные изделия- на 61,3%. Повышение акцизов - главный фактор роста цен на эти товары, и сейчас все говорит о том, что процесс продолжится. Денег в госбюджете, мягко сказать, не хватает, особенно в условиях кризиса.

Услуги ЖКХ: канализация - на 78,5%, квартплата - на 55,6%, водоснабжение - на 63,9%. Это – регулируемые цены, их рост является классическим вариантом решения проблемы неэффективной работы отрасли за счет денег населения.

Природный газ для населения- на 54,1%. Но тут можно поспорить – на мало или на много. Скорее всего, если учитывать, что цена на голубое топливо в пересчете на новый курс доллара выросла в несколько раз, недостаточно...

Фармацевтические препараты- на 54,6%. Основная масса лекарств ввозится в Украину из-за рубежа, конечно, с накрутками поступает в розницу. А тут еще искусственная паника по поводу «свиного гриппа»…

Услуги автотранспорта- на 51,5%. Главная причина - рост цен на бензин, сюда стоит добавить желание покрыть свои убытки за счет перевозчиков.

Нефтепродукты - на 38,9%. Во многом это произошло за счет повышения стоимости нефти на мировых рынках. При всех успехах украинской нефтедобычи главным источником поставок топлива остается заграница.

Яйца - на 45%. Считается, что это подорожание состоялось на фоне роста цен на корма. Скорее, на лицо монополизация производства.

Молоко - на 43,4%, сыр - на 37,4%, масло сливочное - на 49,1%. Официальная причина – рост себестоимости продукции. Можно еще добавить растущий дефицит продуктов питания в мире и т.д., и т.п. Но что интересно, в кризис везде продукты дешевели, а в Украине свои тенденции, как и качество…

Кондитерские изделия - на 48%, безалкогольные напитки - на 44,7%. Сладкоежек подвели цены на сахар.

Рыба и морепродукты - на 40,7%, мясо и мясопродукты - на 29,8%. Первые в списке – экспортный товар, удержать цену при такой мощной девальвации гривни было сложно. А вот относительно вторых понять положение дел тяжело.

Хлеб и хлебобулочные изделия - на 32,1%. Если бы цены не регулировали, то «главный застольщик» был бы значительно дороже. Потребление хлеба во время кризиса, как правило, растет ускоренными темпами.

А теперь о главном – с марта 2008 года по март 2010 года гривня девальвировала на 57,4%. Ну о чем еще говорить…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)