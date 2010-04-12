Дефицит во внешней торговле Украины составил 656,3 млн. долл.

В Украине в январе-феврале 2010 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 656,3 млн. долл. против 708,3 млн. долл. в январе-феврале 2009 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2010 г. экспорт товаров составил 6 млрд. 396,3 млн. долл., импорт – 7 млрд. 52,6 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. экспорт увеличился на 24,7%, импорт – на 20,7%.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2010 года составило 314,2 млн. долл. против положительного сальдо в размере 396,2 млн. долл. в январе 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.