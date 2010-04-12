Межбанк к 12:00: Доллар подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9160/7,9265, к 12:00 цены понизились до 7,9150/7,9240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2731/0,2736, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2731/0,2733. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 28,9700 (-0,2700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3626/1,3628, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7855/10,8025, к 12:00 цены повысились до 10,7875/10,8040.