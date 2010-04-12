Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 4,8 млрд. грн.

В январе-феврале 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 4,778 млрд. грн., в частности общий фонд выполнен с дефицитом в 5,143 млрд. грн., сводный бюджет – с дефицитом в 2,688 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственного казначейства.

Погашение основной суммы долга по общему фонду госбюджета в январе-феврале составило 2,293 млрд. грн., погашение внутреннего долга – 1,757 млрд. грн., внешнего долга – 536,1 млн. грн. «Государственные займы в общий фонд госбюджета были осуществлены на внутреннем рынке в объеме 4,967 млрд. грн., в том числе на рекапитализацию «Укрэксимбанка» 1,8 млрд. грн.», - сказано в сообщении.

Остаток наличных средств по госбюджету за январь-февраль т.г. вырос на 1,488 млрд. грн., в частности по общему фонду госбюджета – на 928,5 млн. грн.

От приватизации госимущества за два месяца в госбюджет поступило 66,1 млн. грн.

Общая сумма доходов сводного бюджета в январе-феврале 2010 г. составила 40,781 млрд. грн., что на 246,3 млн. грн., или на 0,6%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета в январе-феврале т.г. составила 43,6 млрд. грн., что на 4,537 млрд. грн., или на 11,6%, больше по сравнению с январем-февралем 2009 г.

В январе-феврале в госбюджет поступило 30,938 млрд. грн., что на 1,016 млрд. грн., или на 3,2%, меньше, чем за аналогичный период 2009 г. «Налоговые поступления в госбюджет за отчетный период составили 23,485 млрд. грн., что на 2,335 млрд. грн., или на 11%, больше, чем в январе-феврале 2009 г.», - сказано в сообщении. Сумма неналоговых поступлений составила 6,02 млрд. грн., что на 3,686 млрд. грн., или на 38%, меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Кассовые расходы госбюджета в январе-феврале 2010 г. составили 35,846 млрд. грн., что на 4,847 млрд. грн., или на 15,6%, больше, чем за соответствующий период 2009 г.

В общий фонд госбюджета в январе-феврале поступило 25,171 млрд. грн., или 89,2% от временной росписи. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. поступления увеличились на 16,6%, или на 3,588 млрд. грн.

По общему фонду госбюджета открыто ассигнований на проведение расходов в сумме 31,568 млрд. грн., или 99,3% от временной росписи на январь-февраль.

Кассовые расходы общего фонда госбюджета в январе-феврале составили 30,358 млрд. грн., что составляет 95,4% от временной росписи, а также данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 6,79 млрд. грн., или на 28,8%.

Кассовые расходы социального направления из госбюджета составили 15,748 млрд. грн., в том числе по общему фонду – 14,742 млрд. грн., что на 2,824 млрд. грн., или на 23,7%, больше января-февраля 2009 г., а именно на: оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на нее – 7,105 млрд. грн., в частности по общему фонду – 6,802 млрд. грн., что на 1,264 млрд. грн., или на 22,8%, больше января-февраля 2009 г.; текущие трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии) – 8,643 млрд. грн., в том числе 7,941 млрд. грн. по общему фонду, что на 1,56 млрд. грн., на 24,4%.

Кассовые расходы общего фонда госбюджета в январе-феврале 2010 г. предусматривали выделение средств на чернобыльские социальные программы – в сумме 279,4 млн. грн., 94,2% от временной росписи; трансферт Пенсионному фонду – 7,384 млрд. грн., 100% от временной росписи. Расходы на медикаменты и перевязочные материалы и продукты питания - 272,9 млн. грн., по общему фонду – 241,6 млн. грн., что более чем в 1,6 раза превышает соответствующий показатель 2009 года. На оплату коммунальных услуг и энергоносителей за отчетный период кассовые расходы проведены в сумме 525,4 млн. грн., в частности 438,2 млн. грн. по общему фонду, что на 62,1 млн. грн., или на 16,5%, больше января-февраля 2009 года.

На дотации выравнивания в январе-феврале 2010 года из государственного бюджета местным бюджетам перечислено 6,556 млрд. грн., что составляет 100% от временной росписи. На субвенции и дополнительные дотации из госбюджета местным бюджетам перечислено 3,982 млрд. грн., или 96,5% от временной росписи. За счет возвращения кредитов в госбюджет поступило 151,5 млн. грн., в том числе в общий фонд 44,7 млн. грн.

В январе-феврале 2010 г. предоставлено кредитов из госбюджета на сумму 21 млн. грн.

Напомним, госбюджет на 2010 год на сегодня не принят, поступления и расходы госбюджета осуществляются согласно временной росписи Минфина.