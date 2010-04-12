Нацбанк с начала апреля продал на межбанке валюты на 450 млн. долларов

С 1 по 9 апреля текущего года объем продажи валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке (в долларовом эквиваленте) составил 450,321 млн. долл., покупки – 571,359 млн. долл.

Это следует из предоставленной УНИАН Нацбанком Украины информации об объемах купли-продажи валюты на межбанке.

Таким образом, положительное сальдо интервенций НБУ с начала апреля составило 121,038 млн. долл.

На прошлой неделе (с 5 по 9 апреля т.г.) Нацбанк продал на межбанке 357,987 млн. долл., купил – 385,412 млн. долл. Положительное сальдо составило 27,425 млн. долл.

В НБУ подтвердили правильность алгоритма расчета, сделанного УНИАН, отметив при этом, что бывают сессии, когда Нацбанк как продает, так и покупает валюту, но эти объемы существенно не влияют на общий результат.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в начале апреля т.г. на межбанковском рынке продолжало доминировать предложение иностранной валюты. Благодаря этому Нацбанк ежедневно выходил на валютный рынок, где имел возможность покупать валюту. Это, с одной стороны, обусловило увеличение международных резервов, а с другой – способствовало нивелированию резких колебаний обменного курса гривни. При этом в начале месяца Нацбанк поддержал платежи «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало не только своевременному расчету компании за импортированный природный газ, но и общей стабилизации ситуации на валютном рынке.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).