НБУ сегодня готов выкупать валюту по 7,925 грн./долл.

Национальный банк Украины сегодня готов на межбанковском валютном рынке выкупать валюту по 7,925 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 9 апреля т.г. объем продажи валюты Национальным банком Украины на межбанковском рынке (в долларовом эквиваленте) составил 450,321 млн. долл., покупки – 571,359 млн. долл.

Международные валютные резервы Нацбанка в марте т.г. увеличились на 4,1%, по итогам первого квартала т.г. – уменьшились на 5,1%, до 25 млрд. 147,27 млн. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) в марте составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).