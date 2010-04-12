Межбанк: доллар на месте

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9160/7,9265, к 12:00 цены понизились до 7,9150/7,9240. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9185/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:15 Нацбанк объявил о покупке валюты по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2731/0,2736, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2731/0,2733. К закрытию цены поднялись до 0,2732/0,2734. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9949 (-0,2451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3626/1,3628, а к 15:00 упали до 1,3577/1,3579.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7855/10,8025, к 12:00 цены повысились - 10,7875/10,8040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7760/10,7880.