Стабилизирующие вариации НБУ: удержат ли курс...

Национальная валюта продолжает укрепительное шествие на валютном рынке Украины. Эксперты прогнозируют, что доллар в районе 8 грн. останется до конца года. В подтверждение оценки приводится ряд факторов – политическая ситуация устаканивается, кризис пошел на попятную, бизнес заработал, Нацбанк держит все под контролем. И еще одно – в Украину потекла валюта, «серая» экономика начала потихоньку отбеливаться, а повышение международными рейтинговыми агентства рейтингов Украины «зашевелило» инвесторов… Все выглядит «в шоколаде», если бы… Удержание гривни от укрепления в отношении доллара вынуждает НБУ идти на эмиссию. И если регулятор не сократит вливание нацвалюты в экономику, то ее излишний приток может привести к неконтролируемой инфляции…

Валюта "запрещена"

Но НБУ, действительно, не дремлет. Как известно, НБУ до 1 января 2011 года запретил банкам выдавать клиентам-физлицам кредиты в иностранной валюте, в том числе и кредиты овердрафт по карточному счету. Дальше, еще интересней. Днями регулятор запретил кредитным учреждениям покупать иностранную валюту для возврата депозитов (постановление НБУ №762). Все это делается, как утверждают в НБУ, чтобы лишить банки возможности использовать средства клиентов для заработка на колебаниях курсов.

Запрет распространяется на все операции банков по возврату валютных вкладов, которые будут привлечены или пролонгированы после вступления постановления в силу. Документом также исключается понятие прямых инвестиций, а портфельными предписывается считать только инвестиции по покупке 10% и более капитала в украинской компании.

Создается впечатление, что НБУ таки побаивается срыва курсовой стабильности.

Как отмечает экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья Зубрицкая, «запрет на кредитование в валюте говорит о том, что Национальный банк не уверен в стабильности гривни – с одной стороны, с другой стороны, такая политика противоречит интересам государства, так как внутренние ресурсы страны не попадают в экономику, «находясь под матрасами».

По ее мнению, экономика сейчас нуждается в деньгах, и на повестке дня остро стоит вопрос получения очередного транша внешнего заимствования. А он может быть взят не в чем ином, как в валюте. «Возникает вопрос – зачем привлекать ресурсы извне, отказываясь от использования собственных возможностей? Взятие очередного транша внешнего заимствования временно улучшит ситуацию, но значительно усложнит будущие перспективы», - отмечает эксперт.

Если украинцы вернут свои сбережения в банки, а бизнес выведет свои обороты из тени, Украине никакие кредиты не понадобятся, считает эксперт. «Я, как экономист, против долларизации экономики и за укрепление украинской гривни. И это полностью достижимая задача. Но достичь ее можно только путем формирования стабильного экономического пространства в стране, последовательности и прозрачности государственного управления, а для этого нужно время», - сказала эксперт.

В то же время Н.Зубрицкая отмечает, что пока гривня не станет стабильной, граждане будут продолжать вкладывать средне- и долгосрочные сбережения в валюту. И если банковские вклады в валюте станут непривлекательными в части уровня процентного дохода, но не будет решена проблема очищения банковской системы от слабых и нежизнеспособных банков – «мы можем не рассчитывать на собственный ресурс, то есть валюту продолжат хранить под матрасами, а значит – она не начнёт работать на экономику страны».

Между тем, как подчеркивает заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья Синявская, банки пока не могут возобновить активное кредитование физических лиц по объективным причинам. По ее словам, это происходит из-за отсутствия платежеспособных заемщиков и недорогих долгосрочных ресурсов, а также по причине того, что действия государства не направлены на улучшение ситуации на рынке.

Рисков не стало меньше...

Ко всему сказанному хочется только добавить пару рисков. Валовой внешний долг Украины в 2009 году вырос на 2,3% - до 104 млрд. долл., он составил 88,9% ВВП. А выплаты по госдолгам в этом году составят почти 56 млрд. грн. Такие данные Министерства финансов Украины содержатся в Национальном докладе «Новый курс: реформы в Украине 2010-2015 годов», подготовленном Национальной академией наук Украины.

Таким образом, как подчеркивается в документе, напряженная ситуация по обслуживанию внешнего корпоративного долга Украины в 2010 г. сохранится.

При этом в докладе отмечается, что пик расчетов по долговым обязательствам для Украины будет в 2013 году. «Долговое давление на Государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ. Однако, при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (внутреннего государственного долга, кредитов МФО и неконтролированное предоставление государственных гарантий) может спровоцировать кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 гг. А суверенный дефолт, кроме отсечения государства от мировых кредитных рынков, будет иметь еще и такие негативные последствия, как уменьшение объемов внешней торговли, прекращение внешнего финансирования корпоративного сектора, торможение внутреннего кредитного процесса, нарастание панических настроений на валютном рынке», - отмечается в докладе.

И еще один комментарий. Руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай Ивченко считает, что в последние несколько месяцев ситуация с платежным балансом вроде улучшается, однако во многом стабильность национальной валюты в текущем году будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, принятия бюджета Украины, сотрудничества с МВФ и действий Нацбанка. «То есть, остаются определенные риски незначительного обесценения гривни. Ближе к концу 2010 года стоимость доллара США может повышаться на 1-2% в месяц», – утверждает он.

«Если будет принят сбалансированный бюджет и возобновится сотрудничество с МВФ, это приведет к новому притоку инвестиционного и спекулятивного капитала в страну, который конвертируется в гривню. Таким образом, средний курс продажи наличного доллара в краткосрочном плане может снижаться на 1% в месяц и к концу мая составить 7,82-7,83 грн. В противном случае цена американской валюты будет находиться в диапазоне 7,90-7,96 грн.», – сказал эксперт.

Таким образом, рисковые перспективы Украине угрожают. Но не стоит отчаиваться. Нам ли, рядовым украинцам, привыкать вытягивать самих себя за уши. А на кого понадеешься? Поэтому, засучив рукава, стоит отвлечься на труд, он облагораживает, что подтверждается поведением наших «трудяг» верхов. Не стоит уподобляться...

Нана Черная (УНИАН)