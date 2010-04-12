Крупные предприятия могут платить налоги по месту расположения

Государственная налоговая администрация (ГНА) в Киевской области намерена инициировать переход ряда крупных предприятий региона на уплату налогов по месту расположения, а не по месту регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной налоговой администрации в Киевской области Анатолий ПЕТРЕНКО.

«У меня есть мысль, и мы над этой мыслью уже работаем, чтобы увеличивать количество крупных налогоплательщиков, прозрачных, которых мы будем брать на обслуживание к себе в ГНА области. У нас в области есть 195 предприятий, которые платят налоги в Киеве, на местах платят только за землю, а все основные налоги идут в столицу, на бульвары и так далее. Я не хочу сказать, что я их там заставлю, мы это будем обсуждать вместе с обладминистрацией, чтобы эти предприятия платили налоги в полном объеме там, где они действительно зарабатывают эти средства. Тогда будет справедливое социальное перераспределение», – сказал А.ПЕТРЕНКО.

По его словам, планируется, что на долю крупных налогоплательщиков будет приходится 40-45% налоговых сборов и платежей.

Также А.ПЕТРЕНКО отметил, что для таких предприятий будут созданы комфортные условия уплаты налогов без какого-либо давления со стороны налоговиков.