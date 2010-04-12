91% прибыли «Брокбизнесбанка» пойдет на увеличение уставного фонда

АБ «Брокбизнесбанк» направит 90,7% прибыли за 2009 год, которая составила 17,86 млн. грн., на увеличение уставного капитала за счет реинвестиции дивидендов, а 9,3% - в резервный фонд банка.

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Николай СТРЕЛА по итогам собрания акционеров, которое состоялось 9 апреля т.г.

Увеличение уставного капитала будет происходить путем увеличения номинальной стоимости одной акции с 10,92 гривни до 11,01 гривни. После прохождения необходимой регистрации уставный капитал банка будет увеличен на 16,2 млн. грн. до 1,982 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 16,163 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,390 млрд. грн., обязательства - 13,850 млрд. грн., уставный капитал - 1,966 млрд. грн., собственный капитал – 2,3 млрд. грн.

«Брокбизнесбанк» в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократил прибыль почти в 4 раза – до 17,860 млн. грн.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,3230%, опосредованное – 46,9931%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9931%, опосредованное – 48,3230%.