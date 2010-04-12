Киевская ГНА отмечает снижение уплаты налогов

Государственная налоговая администрация (ГНА) в Киевской области отмечает снижение сумм уплаты налогов после введения запрета на проверки бизнеса на время кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной налоговой администрации в Киевской области Анатолий ПЕТРЕНКО.

«Кто-то в 2005 году понял, что получит популярность у людей, если скажет налоговикам не проверять, и налоговикам «выбили зубы». И такой подход установили по некоторым вопросам, урезали полномочия налоговой милиции, но эффекта от этого не получили», – отметил А.ПЕТРЕНКО.

Он сообщил, что с ограничением количества налоговых проверок уменьшились и суммы поступлений налогов и сборов. «Если прирост по налогам до регулирования был 20-22% ежегодно, то сейчас по некоторым инспекциям он уменьшился, а по отдельным инспекциям достиг минус 17% от того, что собиралось», – подчеркнул А.ПЕТРЕНКО.

Он уверен, что внеплановая проверка является инструментом, без которого налоговики не могут эффективно выполнять возложенные на них функции.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2009 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца года. Мораторий не распространялся на предприятия, чья деятельность имеет высокую степень риска.