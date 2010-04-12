Собственный капитал украинских банков вырос на 11%

Собственный капитал украинских банков за январь-март 2010 года, по предварительным данным, увеличился на 11% – до 133,8 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 96% от собственного капитала банковских учреждений.

По состоянию на 1 апреля 2010 года активы банков составляли 882,3 млрд. грн., общие активы – 998,8 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 72,4%.

Обязательства украинских банков на 1 апреля т.г. составили 748,5 млрд. грн. Средства физических лиц составляют 218,2 млрд. грн., или 29,1% от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 115,5 млрд. грн., или 15,4%.

По состоянию на 1 апреля т.г. лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 175 банков.