МВФ поддерживает усилия Украины по восстановлению экономики

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан поддержал усилия президента Виктора Януковича по восстановлению экономики Украины. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник после встречи с украинским лидером, который находится в Вашингтоне для участия в саммите по ядерной безопасности.

"Я выразил нашу поддержку усилий президента по оживлению экономики после глубокой рецессии 2009 года, - отметил директор-распорядитель МВФ. - В этой связи я подчеркнул важность принятия в Украине экономически обоснованного бюджета на 2010 год с целью укрепить устойчивость налогово-бюджетной сферы и поддержать восстановление /экономики/".

По словам Д.Стросс-Кана, стороны согласились продолжить эти обсуждения на рабочем уровне, в том числе в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет в Вашингтоне 24-25 апреля.

Во время встречи со Д.Стросс-Каном В.Янукович, по имеющимся сведениям, заявил о готовности Украины скорректировать финансовую политику, чтобы экономика страны удовлетворяла тем показателям, которые бы позволили МВФ возобновить программу кредитования. Одновременно была высказана просьба разработать и принять в кратчайшие сроки новую программу сотрудничества Украины с МВФ, передает ИТАР-ТАСС.