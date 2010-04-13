Цена на золото поднялась

Цена на золото в понедельник поднялась до 4-месячного максимума благодаря снижению курса американского доллара, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на $0,3 до $1162,20 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $1170,70 за тройскую унцию.

Майские фьючерсы на поставку серебра выросли на 0,3% до $18,41 за унцию. Платина со сроком поставки в июле подорожала на 0,7% до $1739,40 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 2% до $524,15 за унцию.

Евро вырос на новостях о Греции, но торгуется ниже максимумов. В системе EBS курс евро вырос по отношению к доллару до $1,359 по сравнению с $1,349 в пятницу.

Министры финансов стран еврозоны одобрили план финансовой помощи Греции в случае необходимости в размере 30 млрд. евро. Данное решение принято по итогам встречи глав финансовых ведомств 16 стран, входящих в зону евро.

Предполагается, что помощь стране будет предоставлена в виде двусторонних кредитов под 5% годовых.

Кроме того, данный пакет может быть дополнен займом Международного валютного фонда (МВФ) на сумму около 15 млрд. евро. Согласно достигнутой договоренности, кредиты будут предоставлены на срок в три года.

Тем не менее, курс евро снизился с внутридневного максимума $1,37, так как игроки не уверены в реалистичности этого плана.

Индекс доллара, который позволяет оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился на 0,5%.

Между тем, аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на золото на 2010 год до $1165 за тройскую унцию, а на 2011 год – до $1350 за тройскую унцию. В декабре инвестиционный банк прогнозировал цены на золото на 2010 год в районе $1265 за тройскую унцию, а на 2011 год – $1425 за тройскую унцию.

В перспективе трех, шести и 12 месяцев Goldman прогнозирует рост цен на золото до $1155 за унцию, $1220 за унцию и $1320 за унцию соответственно.

Медь закрылась снижением на 0,7% на отметке $3,56 за фунт. Негативное влияние на медь оказали экономические данные из Китая. Пекин сообщил, что в марте было зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Стоимость импорта превзошла стоимость экспорта, и был зафиксирован торговый дефицит в размере $7,24 млрд., сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Главное таможенное управление страны. Уточняется, что отрицательный баланс во внешней торговле зафиксирован в КНР впервые с апреля 2004 года.