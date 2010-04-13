Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призывает принять бюджет до 1 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что на сегодняшний день фактически правительство завершило подготовку данного вопроса, но «проблема одна – цена на газ, которая сейчас решается».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что бюджет необходимо принять «кровь из носу» до 1 мая потому, что необходимо произвести выплаты участникам войны перед 9 мая. По его словам, речь идет о сумме где-то около 1 млрд. 200 млн. грн.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что такие выплаты можно сделать, лишь имея принятый бюджет на текущий год. Он отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы ветераны войны получили предусмотренные для них выплаты.