Евро снижается к иене и доллару

Евро снижается к японской иене и американскому доллару из-за продаж участниками рынка перед запланированным аукционом по размещению греческих облигаций, который состоится позднее во вторник, сообщает k2kapital.

Если результаты будут слабыми, то, как считают аналитики, пара евро/доллар может упасть до отметки 1,3520, а пара евро/иена - до 125,80 на фоне усиления опасения по поводу Греции.

Напомним, что Греция планирует разместить 26 и 52 недельные облигации на сумму 1,2 млрд. евро.

Евро и доллар США торгуются с понижением по отношению к японской иене, так как участники рынка ориентируются на валюту-убежище в связи с падением котировок акций в Токио.