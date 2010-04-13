Евро снижается к иене и доллару
10:22, 13 апреля 2010Финансы
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Накануне аукциона греческих облигаций
Если результаты будут слабыми, то, как считают аналитики, пара евро/доллар может упасть до отметки 1,3520, а пара евро/иена - до 125,80 на фоне усиления опасения по поводу Греции.
Напомним, что Греция планирует разместить 26 и 52 недельные облигации на сумму 1,2 млрд. евро.
Евро и доллар США торгуются с понижением по отношению к японской иене, так как участники рынка ориентируются на валюту-убежище в связи с падением котировок акций в Токио.
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