Межбанк открытие: доллар 7,9140/7,9265 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9140/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2727/0,2731, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7640/10,7850. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3603/1,3605 (понедельник - 1,3626/28).

В понедельник, 12 апреля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,