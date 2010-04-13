НБУ купил 97,8 млн. долл., продал – 67,8 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) вчера на межбанке купил (в долларовом эквиваленте) 97,771 млн. дол., продал – 67,789 млн. дол. Это следует из предоставленной УНИАН Нацбанком Украины информации об объемах купли-продажи валюты на межбанке.

Положительное сальдо вчерашних интервенций НБУ составило 29,982 млн. дол., а с начала апреля – 151,020 млн. дол..

Как сообщалось, вчера Нацбанк заявил о готовности выкупать валюту по курсу 7,9250 грн/дол.

По данным НБУ, в начале апреля т.г. на межбанковском рынке продолжало доминировать предложение иностранной валюты. Благодаря этому Нацбанк ежедневно выходил на валютный рынок, где имел возможность покупать валюту. Это, с одной стороны, обусловило увеличение международных резервов, а с другой – способствовало нивелированию резких колебаний обменного курса гривни. При этом в начале месяца Нацбанк поддержал платежи «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало не только своевременному расчету компании за импортированный природный газ, но и общей стабилизации ситуации на валютном рынке.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).