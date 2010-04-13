Дивиденды будут облагать налогами

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” относительно налогообложения дивидендов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 242 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Цель этого законопроекта - стимулирование возвращения валютных средств из-за пределов Украины за счет приведения действующего законодательства Украины в части налогообложения дивидендов к международным принципам налогообложения.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” (в дальнейшем - Закон), которыми предусматривается ведение отдельного учета доходов, полученных от юридических лиц, которые находятся под их контролем; невключения дивидендов, полученных от нерезидентов - юридических лиц, которые находятся под их контролем, кроме нерезидентов, имеющих оффшорный статус, в состав валового дохода.

Также предусмотрено освободить от уплаты авансового взноса, в случае выплаты дивидендов в пределах сумм дивидендов, полученных от юридических лиц, находящихся под контролем юридического лица, которое осуществляет выплату.