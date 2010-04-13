Межбанк: котировки составили 7,9220-7,9250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд - 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2727/0,2731, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2727/0,2728.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,0590 (+0,0641).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3603/1,3605, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7640/10,7850, к 12:00 цены понизились - 10,7630/10,7715.