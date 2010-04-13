Банк России: курс доллара на 14 апреля - 29 руб.
13:52, 13 апреля 2010Финансы
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Евро - 39,4 руб.
Официальный курс доллара с 14 апреля вырос на 8,66 копейки - до 29,0294 рубля, курс евро снизился на 1,53 копейки - до 39,4829 рубля, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает Российское информационное агентство Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась до 33,74 рубля против 33,71 рубля во вторник.
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