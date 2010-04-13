Эксперт: во время кризиса в экономике золото особо популярно

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «в большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их». В последние месяцы золото торгуется как рискованный актив наряду с акциями и высокодоходными валютами вразрез с направлением доллара США, являющегося валютой-убежищем. Цены на золото также склонны к снижению при росте доллара. Это делает деноминированное в доллар золото более дорогим для держателей других валют, снижая спрос на этот металл.

Как сообщил В.СКИДАН, с начала прошедшей недели золото росло в цене на фоне признаков восстановления мировой экономики, которые стимулируют спрос на сырьевые товары и акции. Поддержку рынку золота оказал также слабеющий доллар. Доллар незначительно увеличился в цене по отношению к евро - до 1,3490 доллара против 1,3491 доллара за евро днем ранее. Однако в целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,16% до 81,16 пункта.

По информации эксперта, золото в середине прошлой недели также смогло продемонстрировать небольшой рост, так как инвесторы покупали этот металл в качестве инструмента хеджирования против инфляции и актива-убежища, в то время как новая волна опасений относительно финансовой ситуации в Греции оказала поддержку доллару США. Опасения относительно Греции усилились на фоне сообщений о том, что власти этой страны хотели избежать того, чтобы Международный валютный фонд принимал участие в программе оказания финансовой поддержки стране Евросоюзом.

В.СКИДАН отметил, что на прошедшей неделе цена золота достигла уровня 1150 долларов за тройскую унцию. Этот металл на мировых рынках был отмечен в диапазоне 1124-1154 долларов за тройскую унцию. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 286-297 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.