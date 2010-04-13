Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2727/0,2731, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2727/0,2728. К закрытию цены снизились до 0,2724/0,2725. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0799 (+0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/1,3615. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7640/10,7850, к 12:00 цены понизились – 10,7630/10,7715. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,7660/10,7730.