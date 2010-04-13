ГлавКРУ проверит использование госсредств местными властями
16:54, 13 апреля 2010Финансы
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В 2008-2009 гг.
Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ поручил Главному контрольно-ревизионному управлению (ГлавКРУ) до 12 мая провести проверку местных органов власти на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства в 2008-2009 годах при финансировании государственных целевых программ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, результаты проверок должны быть переданы Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре Украины.
В свою очередь МВД и Генпрокуратуре поручено безотлагательно проработать полученные материалы и в случае выявления фактов нарушения законодательства и безосновательного отказа в возбуждении уголовных дел обеспечить необходимое реагирование.
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