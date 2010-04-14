Золото подешевело

Золото во вторник 13 апреля подешевело. Кроме того, наблюдался процесс фиксации прибыли, так как накануне цена на золото поднялась до 4-месячного максимума, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подешевели на $8,80 до $1153,40 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото снижалась до $1145,40 за тройскую унцию.

Майские фьючерсы на поставку серебра упали на 0,2% до $18,24 за унцию. Платина со сроком поставки в июле подешевела на 1,3% до $1717,30 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия снизился на 0,5% до $521,80 за унцию. Медь закрылась ростом на 1% на отметке $3,60 за фунт.

После вчерашнего ралли до нового 4-месячного максимума многие игроки предпочли зафиксировать прибыль.

В целом, аналитики все еще оптимистично оценивают перспективу рынка золота. По их мнению, стоимость желтого металла будет расти, так как среди инвесторов крепнут опасения по поводу возможности усиления инфляционного давления по всему миру, а золото является одним из эффективных инструментов защиты от инфляции.