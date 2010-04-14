Госбюджет пополнился 3,3 млн. грн.

По предварительной информации, вчера по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 3,3 млн. грн.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины (НБУ), текстом которой располагает УНИАН.

ОВГЗ с погашением 20 октября 2010 года были размещены на сумму 927,930 тыс. грн. под 15% годовых, 30 марта 2011 года – 874,250 тыс. грн. под 15%, 27 марта 2013 года – 1,508 млн. грн.. под 14,5%.

Как сообщал УНИАН, в Госбюджет Украины по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ с начала года поступило 13,642 млрд. грн. Всего с начала года было размещено правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20,032 млрд. грн.

Также с начала года НБУ проводил операции с двусторонней котировкой гособлигаций Украины, по результатам которых продано гособлигаций (по номинальной стоимости) на сумму 3,724 млрд. грн., приобретено – на 2,156 млрд. грн.